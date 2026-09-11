Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х RJ-45
Габаритные размеры, мм
217.6x27.8x103.35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
3.33
Описание товара Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M
Неуправляемый коммутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M имеющий восемь 100 Мбит/с PoE портов с грозозащитой 6кВ и два 1000 Мбит/с порта, бюджет PoE составляет 60Вт, есть поддержка режима передачи до 300 метров. Таблица MAC адресов содержит 16000 записей.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х RJ-45
Габаритные размеры, мм
217.6x27.8x103.35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M имеющий восемь 100 Мбит/с PoE портов с грозозащитой 6кВ и два 1000 Мбит/с порта, бюджет PoE составляет 60Вт, есть поддержка режима передачи до 300 метров. Таблица MAC адресов содержит 16000 записей.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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