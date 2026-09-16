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Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E

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Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
6 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DGS-1024C, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.), Кабель питания, Краткое руководство по установке, Гарантийный талон
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х19х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E

DGS-1024C/F6/E поддерживает современные сетевые стандарты, включая IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX и IEEE 802.3ab 1000Base-T, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Кроме того, свитч оснащен функцией энергосбережения IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), которая автоматически снижает энергопотребление при уменьшении сетевой активности, что делает его экологичным и экономичным решением.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DGS-1024C, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.), Кабель питания, Краткое руководство по установке, Гарантийный талон
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
DGS-1024C/F6/E поддерживает современные сетевые стандарты, включая IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX и IEEE 802.3ab 1000Base-T, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Кроме того, свитч оснащен функцией энергосбережения IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), которая автоматически снижает энергопотребление при уменьшении сетевой активности, что делает его экологичным и экономичным решением.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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