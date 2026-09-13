Коммутатор TP-Link TL-SL1311P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1311P
Коммутатор TP-Link с десятью портами RJ45 и такими же десятью портами SFP идеально подойдет для динамичных офисов и небольших серверных. Благодаря настольному форм-фактору устройство не займет много места — удобно разместить там, где это нужно. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет быстро справляться с возросшими нагрузками в сетях, а каждый порт SFP работает на солидной скорости 1 Гбит/с. Коммутатор L2-типа — это стабильная работа на втором уровне, подходящий выбор для построения доступных сетевых решений. Таблица MAC-адресов рассчитана на 2000 записей — достаточно для множества подключённых устройств. Вес устройства 1,43 кг — легко установить и при необходимости переместить. Надёжность TP-Link и простота эксплуатации в одном устройстве.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
-
В наличииЦена 6 420 руб.1605 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитКоммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105-M2
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105MPE
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SL1311P