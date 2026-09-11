Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI
Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini – компактный свитч, входящий в серию коммутаторов UniFi. Модель прекрасно подойдет в случаях, когда есть необходимость подключить несколько периферийных устройств к сети UniFi по витой паре, а питание PoE не требуется. Для дома и малого бизнеса. Комплект необходимого оборудования для установки и подключения Wi-Fi и Интернет в доме, квартире, офисе. Сочетание безопасного доступа с возможностями гибкого масштабирования. Удобная настройка в приложении UniFi Network. В данной модели находятся 5 гигабитных Ethernet портов, с Led индикацией состояния (наличиеотсутствие подключения, а так же его скорость). Поскольку модель относится к серии UniFi, она имеет полную интеграцию с UniFi Controller, что позволяет удаленно управлять свитчем, контролировать статистику трафика и использовать другие доступные в контролере функции. Так же, при необходимости возможен доступ к параметрам модели через мобильное приложение UniFi, способное подключаться к интерфейсу UniFi Controller.
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