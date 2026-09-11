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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI

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Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI - фото 2
Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491581
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI

Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini – компактный свитч, входящий в серию коммутаторов UniFi. Модель прекрасно подойдет в случаях, когда есть необходимость подключить несколько периферийных устройств к сети UniFi по витой паре, а питание PoE не требуется. Для дома и малого бизнеса. Комплект необходимого оборудования для установки и подключения Wi-Fi и Интернет в доме, квартире, офисе. Сочетание безопасного доступа с возможностями гибкого масштабирования. Удобная настройка в приложении UniFi Network. В данной модели находятся 5 гигабитных Ethernet портов, с Led индикацией состояния (наличиеотсутствие подключения, а так же его скорость). Поскольку модель относится к серии UniFi, она имеет полную интеграцию с UniFi Controller, что позволяет удаленно управлять свитчем, контролировать статистику трафика и использовать другие доступные в контролере функции. Так же, при необходимости возможен доступ к параметрам модели через мобильное приложение UniFi, способное подключаться к интерфейсу UniFi Controller.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-MINI




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini – компактный свитч, входящий в серию коммутаторов UniFi. Модель прекрасно подойдет в случаях, когда есть необходимость подключить несколько периферийных устройств к сети UniFi по витой паре, а питание PoE не требуется. Для дома и малого бизнеса. Комплект необходимого оборудования для установки и подключения Wi-Fi и Интернет в доме, квартире, офисе. Сочетание безопасного доступа с возможностями гибкого масштабирования. Удобная настройка в приложении UniFi Network. В данной модели находятся 5 гигабитных Ethernet портов, с Led индикацией состояния (наличиеотсутствие подключения, а так же его скорость). Поскольку модель относится к серии UniFi, она имеет полную интеграцию с UniFi Controller, что позволяет удаленно управлять свитчем, контролировать статистику трафика и использовать другие доступные в контролере функции. Так же, при необходимости возможен доступ к параметрам модели через мобильное приложение UniFi, способное подключаться к интерфейсу UniFi Controller.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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