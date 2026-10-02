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Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

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Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) - фото 1
Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) - фото 1
  • Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)
4 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, г.
420

Описание товара Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

RB260GS - это небольшой SOHO коммутатор. Коммутатор имеет пять гигабитных портов и один гигабитный SFP порт. Коммутатор протестирован и рекомендуется использовать своместно с SFP модулями от MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D и S-35 / 53LC20D (не входит в комплект). SwOS установленный на коммутатор может быть сконфигурирован с веб-браузера, в котором доступны все основные функции для управляемого коммутатора.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
RB260GS - это небольшой SOHO коммутатор. Коммутатор имеет пять гигабитных портов и один гигабитный SFP порт. Коммутатор протестирован и рекомендуется использовать своместно с SFP модулями от MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D и S-35 / 53LC20D (не входит в комплект). SwOS установленный на коммутатор может быть сконфигурирован с веб-браузера, в котором доступны все основные функции для управляемого коммутатора.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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