Коммутатор Tenda TEG1024D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294 x 44 x 178
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х6
Вес, кг.
1.37
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1024D
Профессиональная интегрированная схема молниезащиты позволяет всем 24 портам обеспечивать молниезащиту IV-класса (6 кВ в общем режиме), эффективно нейтрализуя вероятность повреждения портов через молниеносную волну.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитКоммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитКоммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC
-
В наличииЦена 5 080 руб. 7 920 руб.1270 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1008P
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105PE
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEG1024G
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1016D/J1A
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1024D
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS124GS
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008P/F3A
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1024G
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитКоммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294 x 44 x 178
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Профессиональная интегрированная схема молниезащиты позволяет всем 24 портам обеспечивать молниезащиту IV-класса (6 кВ в общем режиме), эффективно нейтрализуя вероятность повреждения портов через молниеносную волну.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор Tenda TEG1024D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1024D