Коммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05PDV2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T (2 порта с поддержкой PoE, 1 PD-порт с поддержкой питания по PoE), предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05PDV2 для решения различных задач. Коммутатор DGS-1100-05PDV2 поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.
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