Коммутатор Tenda TEG1109P-8-102W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, кг.
1.51
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1109P-8-102W
Базовая скорость передачи данных: 1000 Мбит/сек. Метод коммутации: store and forward. Размещение: настольный. Количество портов PoE: 8. Бюджет PoE: 92 Вт. Внутренняя пропускная способность: 186 Гбит/с. Скорость обслуживания пакетов: 1.3392.
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Базовая скорость передачи данных: 1000 Мбит/сек. Метод коммутации: store and forward. Размещение: настольный. Количество портов PoE: 8. Бюджет PoE: 92 Вт. Внутренняя пропускная способность: 186 Гбит/с. Скорость обслуживания пакетов: 1.3392.
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