Коммутатор Hikvision DS-3E0505P-E/M
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 353863
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
775
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0505P-E/M
Hikvision DS-3E0505P-E/M - 4-портовый гигабитный неуправляемый PoE-коммутатор DS-3E0505P-E/M — это сетевой PoE-коммутатор уровня 2, оснащенный 4 x Gigabit PoE-портами и 1 x Gigabit RJ45 портом. Стандарт IEEE 802.3at/af. Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z. Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов. Управление питанием по PoE. Гигабитный доступ. Коммутация с производительностью, соответствующей среде передачи данных, и неблокирующая конструкция. Передача с промежуточным хранением. Сплошной высокопрочный металлический корпус. Надежная конструкция без кулера.
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Hikvision DS-3E0505P-E/M - 4-портовый гигабитный неуправляемый PoE-коммутатор DS-3E0505P-E/M — это сетевой PoE-коммутатор уровня 2, оснащенный 4 x Gigabit PoE-портами и 1 x Gigabit RJ45 портом. Стандарт IEEE 802.3at/af. Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z. Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов. Управление питанием по PoE. Гигабитный доступ. Коммутация с производительностью, соответствующей среде передачи данных, и неблокирующая конструкция. Передача с промежуточным хранением. Сплошной высокопрочный металлический корпус. Надежная конструкция без кулера.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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