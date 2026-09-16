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Коммутатор D-Link DGS-1005P/L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1005P/L

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/L - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/L - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741021
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005P/L

Коммутатор D-Link — практичное решение для организации небольшой локальной сети. Неуправляемый формат позволяет подключить оборудование без сложной настройки: достаточно использовать пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Модель работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в компактной сетевой инфраструктуре. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем месте, а вес 1,05 кг делает устройство устойчивым и практичным для стационарного использования.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1005P/L




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link — практичное решение для организации небольшой локальной сети. Неуправляемый формат позволяет подключить оборудование без сложной настройки: достаточно использовать пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Модель работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в компактной сетевой инфраструктуре. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем месте, а вес 1,05 кг делает устройство устойчивым и практичным для стационарного использования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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