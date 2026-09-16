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Коммутатор TENDA SG110PC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA SG110PC

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Коммутатор TENDA SG110PC - фото 3
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Коммутатор TENDA SG110PC - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 1
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 2
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 3
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 4
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 5
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 6
  • Коммутатор TENDA SG110PC - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723561
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Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х5
Вес, г.
740

Описание товара Коммутатор TENDA SG110PC

Коммутатор Tenda SG110PC — это неуправляемая модель уровня L2, предназначенная для эффективного использования как в домашних, так и в небольших офисных сетях. Устройство поддерживает два варианта размещения: настенное и настольное, что обеспечивает гибкость в его установке. Ключевой особенностью SG110PC являются четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание таким устройствам, как IP-камеры, что упрощает их установку и эксплуатацию. Кроме того, коммутатор оборудован десятью медными портами (RJ-45) с пропускной способностью до 1 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость обмена данными и способность справляться с большими объемами информации. Функция Quality of Service (QoS) в SG110PC позволяет приоритизировать обработку важного трафика, минимизируя задержки. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Важные данные обрабатываются в первую очередь, что обеспечивает их быструю доставку адресату. Компактный и надежный, Tenda SG110PC сочетает в себе простоту использования, высокую функциональность и гибкость монтажа, делая его идеальным выбором для модернизации или расширения существующей сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA SG110PC




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Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda SG110PC — это неуправляемая модель уровня L2, предназначенная для эффективного использования как в домашних, так и в небольших офисных сетях. Устройство поддерживает два варианта размещения: настенное и настольное, что обеспечивает гибкость в его установке. Ключевой особенностью SG110PC являются четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание таким устройствам, как IP-камеры, что упрощает их установку и эксплуатацию. Кроме того, коммутатор оборудован десятью медными портами (RJ-45) с пропускной способностью до 1 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость обмена данными и способность справляться с большими объемами информации. Функция Quality of Service (QoS) в SG110PC позволяет приоритизировать обработку важного трафика, минимизируя задержки. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Важные данные обрабатываются в первую очередь, что обеспечивает их быструю доставку адресату. Компактный и надежный, Tenda SG110PC сочетает в себе простоту использования, высокую функциональность и гибкость монтажа, делая его идеальным выбором для модернизации или расширения существующей сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


Коммутатор TENDA SG110PC - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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