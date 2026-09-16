Коммутатор TENDA TEG1016G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA TEG1016G
Коммутатор Tenda — это простое и надёжное решение для организации вашей сети. Благодаря неуправляемому типу, он сразу готов к работе — просто подключайте и пользуйтесь без лишних настроек. Уровень L2 открывает возможности для базовой коммутации и эффективного распределения данных. Компактный настольный форм-фактор легко впишется в любое рабочее пространство, а массивный вес в 3 кг гарантирует устойчивость на столе. 16 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 10/100/1000 Мбит/сек одновременно обслужат множество рабочих мест, что идеально для небольшого офиса или крупной домашней сети. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого количества устройств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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