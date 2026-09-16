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Коммутатор TENDA TEG1016G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA TEG1016G

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Коммутатор TENDA TEG1016G - фото 2
Коммутатор TENDA TEG1016G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
  • Коммутатор TENDA TEG1016G - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEG1016G - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEG1016G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723554
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х29х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Коммутатор TENDA TEG1016G

Коммутатор Tenda — это простое и надёжное решение для организации вашей сети. Благодаря неуправляемому типу, он сразу готов к работе — просто подключайте и пользуйтесь без лишних настроек. Уровень L2 открывает возможности для базовой коммутации и эффективного распределения данных. Компактный настольный форм-фактор легко впишется в любое рабочее пространство, а массивный вес в 3 кг гарантирует устойчивость на столе. 16 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 10/100/1000 Мбит/сек одновременно обслужат множество рабочих мест, что идеально для небольшого офиса или крупной домашней сети. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого количества устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEG1016G




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda — это простое и надёжное решение для организации вашей сети. Благодаря неуправляемому типу, он сразу готов к работе — просто подключайте и пользуйтесь без лишних настроек. Уровень L2 открывает возможности для базовой коммутации и эффективного распределения данных. Компактный настольный форм-фактор легко впишется в любое рабочее пространство, а массивный вес в 3 кг гарантирует устойчивость на столе. 16 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 10/100/1000 Мбит/сек одновременно обслужат множество рабочих мест, что идеально для небольшого офиса или крупной домашней сети. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого количества устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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