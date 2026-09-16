Коммутатор Mercusys MS116GS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS116GS
Коммутатор Mercusys – надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для малого и среднего бизнеса. Этот неуправляемый коммутатор разработан для простоты использования и экономии пространства, благодаря своему настольному форм-фактору. С весом всего 1,6 кг, он легко размещается на рабочем столе или в другом удобном месте. Устройство оснащено 16 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокий уровень производительности и стабильности сетевого подключения. Коммутатор работает на уровне L2, что позволяет эффективно управлять передачей данных и улучшать производительность сети. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000, что дает устройству возможность эффективно обрабатывать большое количество подключений без задержек. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), коммутатор Mercusys остается превосходным выбором для стандартных сетевых решений, обеспечивая надежность и скорость передачи данных. Это оборудование – идеальный вариант для создания стабильной и эффективной локальной сети без сложных настроек и дополнительных затрат.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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