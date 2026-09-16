Top.Mail.Ru
Коммутатор Mercusys MS116GS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Mercusys MS116GS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 1
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 2
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 3
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 4
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 5
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 6
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 7
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 8
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 9
Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 9
  • Коммутатор Mercusys MS116GS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mercusys MS116GS
4 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, резиновые ножки, специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Коммутатор Mercusys MS116GS

Коммутатор Mercusys – надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для малого и среднего бизнеса. Этот неуправляемый коммутатор разработан для простоты использования и экономии пространства, благодаря своему настольному форм-фактору. С весом всего 1,6 кг, он легко размещается на рабочем столе или в другом удобном месте. Устройство оснащено 16 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокий уровень производительности и стабильности сетевого подключения. Коммутатор работает на уровне L2, что позволяет эффективно управлять передачей данных и улучшать производительность сети. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000, что дает устройству возможность эффективно обрабатывать большое количество подключений без задержек. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), коммутатор Mercusys остается превосходным выбором для стандартных сетевых решений, обеспечивая надежность и скорость передачи данных. Это оборудование – идеальный вариант для создания стабильной и эффективной локальной сети без сложных настроек и дополнительных затрат.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS116GS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, резиновые ножки, специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys – надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для малого и среднего бизнеса. Этот неуправляемый коммутатор разработан для простоты использования и экономии пространства, благодаря своему настольному форм-фактору. С весом всего 1,6 кг, он легко размещается на рабочем столе или в другом удобном месте. Устройство оснащено 16 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокий уровень производительности и стабильности сетевого подключения. Коммутатор работает на уровне L2, что позволяет эффективно управлять передачей данных и улучшать производительность сети. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000, что дает устройству возможность эффективно обрабатывать большое количество подключений без задержек. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), коммутатор Mercusys остается превосходным выбором для стандартных сетевых решений, обеспечивая надежность и скорость передачи данных. Это оборудование – идеальный вариант для создания стабильной и эффективной локальной сети без сложных настроек и дополнительных затрат.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Mercusys MS116GS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...