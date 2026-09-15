Коммутатор ORIGO OS1225/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
В наличии
Код товара: 627311
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X
Порты
25
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х29
Вес, кг.
3.1
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1225/A1A
Коммутатор ORIGO OS1225 представляет собой простое надежное эксплуатации решение для подключения конечных пользователей сети предприятия, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функции автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля прямой или перекрестный.
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Теги товара: Коммутаторы с SFP
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X
Порты
25
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS1225 представляет собой простое надежное эксплуатации решение для подключения конечных пользователей сети предприятия, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функции автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля прямой или перекрестный.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с SFP
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с SFP
Купить Коммутатор ORIGO OS1225/A1A - по цене 3950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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