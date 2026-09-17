Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S
Представляем вашему вниманию коммутатор SNR SNR-S1908G-2S — идеальное решение для построения высокоэффективной и надежной сетевой инфраструктуры в малых и средних офисах, филиалах компаний и на предприятиях. Это не просто свитч, а ваш стратегический партнер в обеспечении бесперебойного и безопасного сетевого взаимодействия. Устройство сочетает в себе передовые технологии, интуитивно понятное управление и исключительную надежность, что делает его одним из лучших предложений на рынке. Мощная внутренняя архитектура коммутатора с пропускной способностью 20 Гбит/с гарантирует, что все подключенные устройства будут обмениваться данными на максимальной скорости без каких-либо задержек или узких мест. Это фундамент для быстрой передачи больших файлов, стабильной работы голосовой и видеосвязи, а также беспроблемного серфинга в интернете для всего коллектива. Восемь гигабитных медных портов RJ-45 обеспечивают гибкость подключения компьютеров, принтеров, IP-камер и другого периферийного оборудования, а два дополнительных SFP слота служат для высокоскоростного оптоволоконного аплинка к магистрали сети или для соединения с другим коммутатором на большом расстоянии. Одной из ключевых особенностей модели SNR-S1908G-2S является поддержка функции изоляции портов на основе VLAN. Это позволяет администратору легко сегментировать сеть, создавая отдельные логические группы для разных отделов или задач. Вы можете изолировать гостевой трафик от корпоративного, отделить бухгалтерию от отдела разработки или создать защищенную зону для IP-видеонаблюдения, значительно повышая общий уровень безопасности сети и эффективно управляя трафиком. Устройство обладает развитым функционалом для удобства масштабирования. Поддержка работы в стеке означает, что по мере роста вашего бизнеса вы можете легко объединять несколько таких коммутаторов в единую логическую систему, что упрощает управление и повышает отказоустойчивость. Размер таблицы MAC-адресов в 1К записей оптимален для сетей данного уровня и обеспечивает быстрое и точное перенаправление трафика, минимизируя ненужные широковещательные рассылки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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