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Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC

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Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC - фото 1
Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC - фото 1
  • Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC
4 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Порты
12
Габаритные размеры, мм
140x43x190
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC

Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.

Отзывы о товаре Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Порты
12
Габаритные размеры, мм
140x43x190
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC - по цене 4880 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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