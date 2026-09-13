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Коммутатор TENDA TEG1024G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA TEG1024G

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Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 2
Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 3
Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 4
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Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 7
Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 8
Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 9
Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 3
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 4
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 5
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 6
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 7
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 8
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 9
  • Коммутатор TENDA TEG1024G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TENDA TEG1024G
5 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TEG1024G, Руководство пользователя (печатная версия), Шнур питания, Монтажный комплект 1U
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х19х5
Вес, кг.
2.74

Описание товара Коммутатор TENDA TEG1024G

Коммутатор Tenda TEG1024G – это 24-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор, разработанный компанией Tenda. Коммутатор поддерживает переадресацию на скорости среды передачи данных всех портов, обеспечивая бесперебойную передачу больших файлов и потокового видео. Он имеет компактный металлический корпус и поддерживает настольный, настенный и стоечный монтаж. Благодаря своей гибкости и простоте в использовании, он может подключаться к таким сетевым устройствам, как компьютеры и сетевые камеры. Это идеальный выбор для видеонаблюдения и организации проводных сетей в таких областях, как малый и средний бизнес, жилые комплексы, фабрики и школы.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEG1024G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TEG1024G, Руководство пользователя (печатная версия), Шнур питания, Монтажный комплект 1U
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEG1024G – это 24-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор, разработанный компанией Tenda. Коммутатор поддерживает переадресацию на скорости среды передачи данных всех портов, обеспечивая бесперебойную передачу больших файлов и потокового видео. Он имеет компактный металлический корпус и поддерживает настольный, настенный и стоечный монтаж. Благодаря своей гибкости и простоте в использовании, он может подключаться к таким сетевым устройствам, как компьютеры и сетевые камеры. Это идеальный выбор для видеонаблюдения и организации проводных сетей в таких областях, как малый и средний бизнес, жилые комплексы, фабрики и школы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TENDA TEG1024G - этот товар вы можете купить по цене 5280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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