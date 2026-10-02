Коммутатор TP-Link TL-SF1024D
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 295080
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1024D
Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1024D представляет собой высокопроизводительное, недорогое, обеспечивающее безразрывную связь сетевое устройство для обновления старой сети и увеличения ее пропускной способности до 100 Мбит/с. Все 24 порта поддерживают технологию авто-MDI/MDIX, не нужно беспокоится о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству. Более того, благодаря инновационной энергосберегающей технологии коммутатор TL-SF1024D позволит сберечь до 75%* потребляемой электроэнергии. 80% упаковочного материала может быть использовано вторично. Поэтому коммутатор является экологически-безопасным решением для вашей деловой сети.
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Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1024D представляет собой высокопроизводительное, недорогое, обеспечивающее безразрывную связь сетевое устройство для обновления старой сети и увеличения ее пропускной способности до 100 Мбит/с. Все 24 порта поддерживают технологию авто-MDI/MDIX, не нужно беспокоится о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству. Более того, благодаря инновационной энергосберегающей технологии коммутатор TL-SF1024D позволит сберечь до 75%* потребляемой электроэнергии. 80% упаковочного материала может быть использовано вторично. Поэтому коммутатор является экологически-безопасным решением для вашей деловой сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link TL-SF1024D - стоимость товара 5240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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