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Коммутатор IP-COM G1024G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор IP-COM G1024G

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор IP-COM G1024G - фото 1
  • Коммутатор IP-COM G1024G - фото 2
  • Коммутатор IP-COM G1024G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737703
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х20х6
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор IP-COM G1024G

Неуправляемый коммутатор Tenda с уровнем L2 — находка для тех, кто ценит простоту и мощность. 24 порта RJ45 обеспечивают свободу подключения большого количества устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко получить питание для вашего оборудования прямо по сетевому кабелю. Базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек делает этот коммутатор отличным решением для быстрого и надёжного обмена данными в офисе или крупном доме. SFP-порты поддерживают скорость до 1 Гбит/с, что удобно при организации подключения на большие расстояния. Таблица на 8000 MAC-адресов позволяет обслуживать обширную сеть без потери производительности. При всём этом устройство весит всего 1,2 кг — компактное, но функциональное решение для стабильной работы сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор IP-COM G1024G




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Tenda с уровнем L2 — находка для тех, кто ценит простоту и мощность. 24 порта RJ45 обеспечивают свободу подключения большого количества устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко получить питание для вашего оборудования прямо по сетевому кабелю. Базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек делает этот коммутатор отличным решением для быстрого и надёжного обмена данными в офисе или крупном доме. SFP-порты поддерживают скорость до 1 Гбит/с, что удобно при организации подключения на большие расстояния. Таблица на 8000 MAC-адресов позволяет обслуживать обширную сеть без потери производительности. При всём этом устройство весит всего 1,2 кг — компактное, но функциональное решение для стабильной работы сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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