Коммутатор IP-COM G1024G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор IP-COM G1024G
Неуправляемый коммутатор Tenda с уровнем L2 — находка для тех, кто ценит простоту и мощность. 24 порта RJ45 обеспечивают свободу подключения большого количества устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко получить питание для вашего оборудования прямо по сетевому кабелю. Базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек делает этот коммутатор отличным решением для быстрого и надёжного обмена данными в офисе или крупном доме. SFP-порты поддерживают скорость до 1 Гбит/с, что удобно при организации подключения на большие расстояния. Таблица на 8000 MAC-адресов позволяет обслуживать обширную сеть без потери производительности. При всём этом устройство весит всего 1,2 кг — компактное, но функциональное решение для стабильной работы сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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