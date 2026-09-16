Коммутатор Tenda TEG2226F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG2226F
Управляемый коммутатор Tenda рассчитан на серьёзные задачи: 24 порта RJ45 дают простор для масштабирования сети, а два SFP-порта по 1 Гбит/с позволят быстро интегрировать оптические сегменты или организовать высокоскоростные соединения между узлами. Уровень L2 открывает расширенные возможности управления, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через кабель. Впечатляющая таблица на 8000 MAC-адресов справится даже с крупными сетями, а настольный форм-фактор идеально впишется в современный офис или мини-атс. 2,5 кг веса — оптимально для устойчивой установки и лёгкой транспортировки. Коммутатор Tenda создан для стабильной работы и гибких задач профессионального уровня.
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