Коммутатор D-Link DGS-1010MP/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280х180х44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х10
Вес, кг.
2.75
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1010MP/A1A
Коммутатор D-Link DGS-1010MP, оснащенный 9 портами 10/100/1000Base-T (8 портов поддерживают Power over Ethernet (PoE)) и портом 1000Base-X SFP, предназначен для малого бизнеса и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280х180х44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link DGS-1010MP, оснащенный 9 портами 10/100/1000Base-T (8 портов поддерживают Power over Ethernet (PoE)) и портом 1000Base-X SFP, предназначен для малого бизнеса и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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