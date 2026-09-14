Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5010G-8TM
Коммутатор SNR представляет собой высококачественное сетевое оборудование, идеально подходящее для организации надежной и производительной инфраструктуры. Этот управляемый коммутатор поддерживает второй уровень коммутации (L2), что позволяет эффективно распределять и администрировать сетевой трафик. Устройство оснащено 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, обеспечивая гибкие возможности подключения. Порты SFP поддерживают скорость до 1 Гбит/с, в то время как базовая скорость передачи данных остальных портов составляет 10/100/1000 Мбит/сек. Это делает коммутатор SNR отличным решением для сетей, требующих высокой пропускной способности. Коммутатор поддерживает технологию PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства прямо через Ethernet-кабель. Эта функция особенно полезна при организации сетей в офисах или складских помещениях, где необходимо подключение IP-камер, точек доступа и других устройств без использования дополнительных адаптеров питания. С форм-фактором "настольный", данный коммутатор имеет компактные размеры, что облегчает его установку в ограниченном пространстве. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор обеспечивает надежное и эффективное управление большим числом подключений. Производится в России, что гарантирует высокое качество и соответствие всем необходимым стандартам. Бренд SNR известен своей надежностью и передовыми технологиями, что делает данный коммутатор отличным выбором для построения современных и масштабируемых сетевых решений.
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