Описание товара Коммутатор Mercusys MS118CP

Mercusys MS118CP — это мощный и надежный сетевой коммутатор, предназначенный для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Он оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа Wi-Fi и других устройств, требующих питания через Ethernet. Коммутатор Mercusys MS118CP также имеет 2 гигабитных порта, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Он предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Поддержка PoE+ Одним из ключевых преимуществ этого коммутатора является поддержка технологии PoE+. Это позволяет передавать питание и данные по одному кабелю, упрощая установку и эксплуатацию устройств, таких как IP-камеры и точки доступа Wi-Fi. Это также снижает затраты на прокладку дополнительных кабелей питания. Высокая скорость передачи данных Коммутатор Mercusys MS118CP обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря наличию 2 гигабитных портов. Это позволяет быстро передавать большие объемы информации, что особенно важно для работы с мультимедийными данными и в условиях высокой нагрузки на сеть. Монтаж в стойку Mercusys MS118CP предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Это также облегчает организацию кабелей и улучшает вентиляцию устройства. Надежность и долговечность Mercusys MS118CP отличается высокой надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и проходит строгий контроль качества, что гарантирует его долгую и бесперебойную работу. Это делает его отличным выбором для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Простота использования Коммутатор Mercusys MS118CP является неуправляемым, что делает его очень простым в использовании. Не требуется настройка и управление через веб-интерфейс или специальное программное обеспечение. Просто подключите устройства к портам, и они сразу начнут работать. Mercusys MS118CP — это надежный и высокопроизводительный сетевой коммутатор, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает технологию PoE+. Он идеально подходит для использования в офисах и других коммерческих помещениях, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование.