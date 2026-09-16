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Коммутатор Mercusys MS118CP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS118CP

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Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 4
Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS118CP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mercusys MS118CP
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
MS118CP, Адаптер питания, Руководство по установке, Два крепления для монтажа в стойку
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размеры в упаковке, см
53х27х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор Mercusys MS118CP

Mercusys MS118CP — это мощный и надежный сетевой коммутатор, предназначенный для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Он оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа Wi-Fi и других устройств, требующих питания через Ethernet. Коммутатор Mercusys MS118CP также имеет 2 гигабитных порта, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Он предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Поддержка PoE+ Одним из ключевых преимуществ этого коммутатора является поддержка технологии PoE+. Это позволяет передавать питание и данные по одному кабелю, упрощая установку и эксплуатацию устройств, таких как IP-камеры и точки доступа Wi-Fi. Это также снижает затраты на прокладку дополнительных кабелей питания. Высокая скорость передачи данных Коммутатор Mercusys MS118CP обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря наличию 2 гигабитных портов. Это позволяет быстро передавать большие объемы информации, что особенно важно для работы с мультимедийными данными и в условиях высокой нагрузки на сеть. Монтаж в стойку Mercusys MS118CP предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Это также облегчает организацию кабелей и улучшает вентиляцию устройства. Надежность и долговечность Mercusys MS118CP отличается высокой надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и проходит строгий контроль качества, что гарантирует его долгую и бесперебойную работу. Это делает его отличным выбором для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Простота использования Коммутатор Mercusys MS118CP является неуправляемым, что делает его очень простым в использовании. Не требуется настройка и управление через веб-интерфейс или специальное программное обеспечение. Просто подключите устройства к портам, и они сразу начнут работать. Mercusys MS118CP — это надежный и высокопроизводительный сетевой коммутатор, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает технологию PoE+. Он идеально подходит для использования в офисах и других коммерческих помещениях, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS118CP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
MS118CP, Адаптер питания, Руководство по установке, Два крепления для монтажа в стойку
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Описание
Mercusys MS118CP — это мощный и надежный сетевой коммутатор, предназначенный для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Он оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа Wi-Fi и других устройств, требующих питания через Ethernet. Коммутатор Mercusys MS118CP также имеет 2 гигабитных порта, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Он предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Поддержка PoE+ Одним из ключевых преимуществ этого коммутатора является поддержка технологии PoE+. Это позволяет передавать питание и данные по одному кабелю, упрощая установку и эксплуатацию устройств, таких как IP-камеры и точки доступа Wi-Fi. Это также снижает затраты на прокладку дополнительных кабелей питания. Высокая скорость передачи данных Коммутатор Mercusys MS118CP обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря наличию 2 гигабитных портов. Это позволяет быстро передавать большие объемы информации, что особенно важно для работы с мультимедийными данными и в условиях высокой нагрузки на сеть. Монтаж в стойку Mercusys MS118CP предназначен для монтажа в стойку, что делает его удобным для использования в серверных комнатах и других местах, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование. Это также облегчает организацию кабелей и улучшает вентиляцию устройства. Надежность и долговечность Mercusys MS118CP отличается высокой надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и проходит строгий контроль качества, что гарантирует его долгую и бесперебойную работу. Это делает его отличным выбором для использования в офисах и других коммерческих помещениях. Простота использования Коммутатор Mercusys MS118CP является неуправляемым, что делает его очень простым в использовании. Не требуется настройка и управление через веб-интерфейс или специальное программное обеспечение. Просто подключите устройства к портам, и они сразу начнут работать. Mercusys MS118CP — это надежный и высокопроизводительный сетевой коммутатор, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает технологию PoE+. Он идеально подходит для использования в офисах и других коммерческих помещениях, где требуется надежное и высокопроизводительное сетевое оборудование.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Коммутатор Mercusys MS118CP - этот товар вы можете купить по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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