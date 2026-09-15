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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)

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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 740 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
12 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IGMP v3, IPv6, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)

Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IGMP v3, IPv6, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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