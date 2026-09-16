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Коммутатор TP-Link SG3210 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3210

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Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 7
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Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 11
Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 12
Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 13
Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 14
Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 12
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 13
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 14
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 15
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 16
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 17
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 18
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 19
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  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 22
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 23
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 24
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 25
  • Коммутатор TP-Link SG3210 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 
Начислим 213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3210
13 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, Краткое руководство по настройке, Набор для монтажа в стойку, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.84

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3210

TP-Link TL-SG3210 выбирают, когда сеть перестает быть "просто раздать интернет" и становится рабочей инфраструктурой. В офисе появляются разные типы трафика и устройств: сотрудники, Wi-Fi, телефония, сервер или NAS, видеонаблюдение через регистратор, IPTV. Если все смешать в одну плоскую сеть, быстро начинаются типовые проблемы - лишние рассылки, нестабильные звонки, хаотичная диагностика и низкая безопасность. TL-SG3210 относится к уровню L2+, то есть дает не только базовые функции управляемого коммутатора (VLAN, QoS, STP), но и расширенные механизмы контроля и защиты сети, которые особенно важны в бизнес-среде. А 2 SFP-слота позволяют построить "правильную" магистраль: оптика между шкафами, аплинк к ядру сети или резервирование схемы подключения.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3210




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, Краткое руководство по настройке, Набор для монтажа в стойку, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link TL-SG3210 выбирают, когда сеть перестает быть "просто раздать интернет" и становится рабочей инфраструктурой. В офисе появляются разные типы трафика и устройств: сотрудники, Wi-Fi, телефония, сервер или NAS, видеонаблюдение через регистратор, IPTV. Если все смешать в одну плоскую сеть, быстро начинаются типовые проблемы - лишние рассылки, нестабильные звонки, хаотичная диагностика и низкая безопасность. TL-SG3210 относится к уровню L2+, то есть дает не только базовые функции управляемого коммутатора (VLAN, QoS, STP), но и расширенные механизмы контроля и защиты сети, которые особенно важны в бизнес-среде. А 2 SFP-слота позволяют построить "правильную" магистраль: оптика между шкафами, аплинк к ядру сети или резервирование схемы подключения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG3210 - стоимость товара 13310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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