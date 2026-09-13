Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A представляет собой управляемое L2 устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной сети. Он оснащен 8 портами RJ45, поддерживающими PoE (Power over Ethernet), что позволяет передавать как данные, так и питание по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа и других устройств, требующих питания, без необходимости в дополнительных источниках питания. Функциональность Коммутатор поддерживает различные функции управления и мониторинга, включая VLAN, QoS (Quality of Service) и IGMP Snooping, что позволяет оптимизировать трафик и повысить производительность сети. Технологии DGS-1210-08P/G3A также предлагает два порта SFP для подключения оптических модулей, что расширяет возможности по созданию высокоскоростных соединений на большие расстояния. Это делает его идеальным решением для малых и средних предприятий, которым необходимо обеспечить стабильную работу сетевых приложений. Управление Управление коммутатором осуществляется через веб-интерфейс или CLI (Command Line Interface), что обеспечивает гибкость в настройках. Устройство поддерживает различные методы аутентификации, включая 802.1X, что повышает уровень безопасности сети. Благодаря поддержке протоколов SNMP и RMON администраторы могут легко отслеживать состояние сети и получать уведомления о возможных проблемах. Дизайн Компактный дизайн DGS-1210-08P/G3A позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Он также имеет низкое энергопотребление и соответствует стандартам Green Ethernet, что делает его экологически чистым решением. D-Link DGS-1210-08P/G3A — это надежный и многофункциональный коммутатор, который удовлетворит потребности современных сетей.
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