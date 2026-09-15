Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A подходит для использования организациях на предприятиях для управления масштабирования сети, том числе для развертывания системы видеонаблюдения или IP-телефонии. Управляемое устройство настольного типа имеет 16 портов 10/100/1000Base-T 4 комбо-порта. Благодаря пассивной системе охлаждения, модель работает бесшумно рассчитана на длительный период эксплуатации. Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A имеет высокую производительность, расход энергии осуществляется минимальными потерями. Функция управления потоком позволяет распределить нагрузку оптимизировать работу. Устройство имеет высокий уровень защиты от вирусов нежелательного контента. Функция предотвращения атак снижает риск отправки злоумышленниками ложных сообщений. Коммутатор без труда устанавливается, так как нет необходимости смены IP-адресов.
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