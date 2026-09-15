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Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
15 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х8
Вес, кг.
2.06

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A

D-Link выпускает коммутатор, который сочетает функциональность и универсальность в компактном настольном форм-факторе. Весит всего 0,95 кг — такой малыш не займет много места и легко впишется в любое рабочее пространство. Настраиваемый L2-коммутатор отлично подойдёт для построения гибкой сети. Восемь портов RJ45 и два SFP-порта со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и лёгкое подключение дополнительного оборудования. Поддержка PoE по стандартам 802.3at и 802.3bt облегчает питание совместимых устройств — идеальное решение для камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 позиций позволяет уверенно работать даже в насыщенных сетях, а скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек отвечает современным требованиям бизнеса.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link выпускает коммутатор, который сочетает функциональность и универсальность в компактном настольном форм-факторе. Весит всего 0,95 кг — такой малыш не займет много места и легко впишется в любое рабочее пространство. Настраиваемый L2-коммутатор отлично подойдёт для построения гибкой сети. Восемь портов RJ45 и два SFP-порта со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и лёгкое подключение дополнительного оборудования. Поддержка PoE по стандартам 802.3at и 802.3bt облегчает питание совместимых устройств — идеальное решение для камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 позиций позволяет уверенно работать даже в насыщенных сетях, а скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек отвечает современным требованиям бизнеса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A - по цене 15580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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