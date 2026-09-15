Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
D-Link выпускает коммутатор, который сочетает функциональность и универсальность в компактном настольном форм-факторе. Весит всего 0,95 кг — такой малыш не займет много места и легко впишется в любое рабочее пространство. Настраиваемый L2-коммутатор отлично подойдёт для построения гибкой сети. Восемь портов RJ45 и два SFP-порта со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и лёгкое подключение дополнительного оборудования. Поддержка PoE по стандартам 802.3at и 802.3bt облегчает питание совместимых устройств — идеальное решение для камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 позиций позволяет уверенно работать даже в насыщенных сетях, а скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек отвечает современным требованиям бизнеса.
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