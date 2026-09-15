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Коммутатор Tenda TEG5328F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG5328F

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Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 1
Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 2
Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 3
Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
  • Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG5328F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 511531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG5328F
16 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 х 1000 Base-X SFP
Габаритные размеры, мм
440х179х44
Разъёмы/Порты
консольный порт
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х9
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор Tenda TEG5328F

Сетевой коммутатор с поддержкой функций управления уровня L3. Модель позволяет обеспечить высокопроизводительный сетевой доступ в локальных сетях предприятий и кампусов. Коммутатор оснащен 24 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet и 4 разъемами Base-X SFP на 1000 Мбит/с. Общая пропускная способность коммутатора составляет 56 Гбит/с. Буферная память 12 Мб отвечает требованиям сетевых приложений при больших всплесках трафика (поиск, IPTV, загрузка P2P), не допуская потери пакетов.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG5328F




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1d, IEEE802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 х 1000 Base-X SFP
Габаритные размеры, мм
440х179х44
Разъёмы/Порты
консольный порт
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
16k
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой коммутатор с поддержкой функций управления уровня L3. Модель позволяет обеспечить высокопроизводительный сетевой доступ в локальных сетях предприятий и кампусов. Коммутатор оснащен 24 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet и 4 разъемами Base-X SFP на 1000 Мбит/с. Общая пропускная способность коммутатора составляет 56 Гбит/с. Буферная память 12 Мб отвечает требованиям сетевых приложений при больших всплесках трафика (поиск, IPTV, загрузка P2P), не допуская потери пакетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG5328F - купить по цене 16160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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