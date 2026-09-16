Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
В наличии
Код товара: 723339
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16 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х7
Вес, г.
950
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
Управляемый коммутатор D-Link в настольном форм-факторе — практичное решение для компактных офисов и рабочих групп. 8 портов RJ45 позволяют быстро подключить все ключевые устройства, а 2 порта SFP со скоростью передачи до 1 Гбит/с обеспечивают резерв для скоростных каналов или оптических линий. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает коммутатор универсальным для питания IP-камер, телефонов и других сетевых устройств — без лишних проводов и блоков питания. L2-уровень управления позволит гибко организовать внутреннюю сеть, а расширенная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. Надёжная базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отвечает потребностям современных рабочих задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор D-Link в настольном форм-факторе — практичное решение для компактных офисов и рабочих групп. 8 портов RJ45 позволяют быстро подключить все ключевые устройства, а 2 порта SFP со скоростью передачи до 1 Гбит/с обеспечивают резерв для скоростных каналов или оптических линий. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает коммутатор универсальным для питания IP-камер, телефонов и других сетевых устройств — без лишних проводов и блоков питания. L2-уровень управления позволит гибко организовать внутреннюю сеть, а расширенная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. Надёжная базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отвечает потребностям современных рабочих задач.
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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