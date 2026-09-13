Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
Коммутатор DGS-1018P оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Возможность конфигурирования Коммутатор DGS-1018P оснащен DIP-переключателем с четырьмя режимами: Flow Control – для включения/выключения функции управления потоком; Port Isolation & Storm Control – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов; Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания на портах; PD Alive – для включения/выключения функции PD Alive. Power over Ethernet 16 портов коммутатора DGS-1018P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1018P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Надежная конструкция Коммутатор DGS-1018P выполнен в прочном металлическом корпусе. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1018P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1018P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Установка Plug-and-play Коммутатор DGS-1018P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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