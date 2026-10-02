Коммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 700 руб.
В наличии
Код товара: 359314
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 x 140 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х9
Вес, кг.
2.74
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
Настраиваемый коммутатор DGS-1250-28X, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 x 140 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор DGS-1250-28X, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A - стоимость товара 16700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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