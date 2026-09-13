Коммутатор TP-Link SG2218
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2218
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 представляет собой производительное решение для офиса, с помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа и обладает широкими возможностями использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 2 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 выполнен в корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но и в специализированных шкафах и стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает в себя набор креплений.
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