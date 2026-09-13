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Коммутатор TP-Link SG2218 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG2218

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Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 9
Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 10
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Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 12
Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 12
  • Коммутатор TP-Link SG2218 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG2218
19 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Коммутатор TP-Link SG2218

Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 представляет собой производительное решение для офиса, с помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа и обладает широкими возможностями использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 2 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 выполнен в корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но и в специализированных шкафах и стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает в себя набор креплений.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG2218




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 представляет собой производительное решение для офиса, с помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа и обладает широкими возможностями использования и управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 2 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218 выполнен в корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но и в специализированных шкафах и стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает в себя набор креплений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG2218 - данный товар вы можете купить по цене 19710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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