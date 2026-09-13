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Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

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Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT - фото 1
Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723236
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

Управляемый коммутатор MikroTik в настольном форм-факторе — практичное решение для организации компактной сети. В распоряжении 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с и 2 порта SFP со скоростью до 10 Гбит/с, что позволяет гибко сочетать стандартные сетевые подключения и высокоскоростные линии. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Коммутатор работает на уровне L2, оснащён таблицей MAC-адресов на 16 000 записей и подходит для управляемой сетевой инфраструктуры. Вес 1,5 кг делает модель удобной для размещения на рабочем столе или в сетевой зоне.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор MikroTik в настольном форм-факторе — практичное решение для организации компактной сети. В распоряжении 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с и 2 порта SFP со скоростью до 10 Гбит/с, что позволяет гибко сочетать стандартные сетевые подключения и высокоскоростные линии. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Коммутатор работает на уровне L2, оснащён таблицей MAC-адресов на 16 000 записей и подходит для управляемой сетевой инфраструктуры. Вес 1,5 кг делает модель удобной для размещения на рабочем столе или в сетевой зоне.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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