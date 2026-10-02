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Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 1
Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 4
Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 5
Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 4
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 5
  • Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648677
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
6
Габаритные размеры, мм
110x90x46
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х9
Вес, г.
750

Описание товара Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A)

Коммутатор работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и пассивная система охлаждения без вентиляторов позволяют оборудованию стабильно работать в сложных промышленных условиях. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку статической маршрутизации, функции виртуальных локальных сетей, качества обслуживания (QoS), управления многоадресной рассылкой, обеспечения безопасности и контроля за подключением пользователей. Для повышения производительности и отказоустойчивости сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция защиты от образования петель LoopBack Detection. DIP-переключатели SCP и Fast Ring позволят быстро активировать защиту от широковещательного шторма и функцию ERPS, обеспечивающую минимальное время восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OI3106P/60W/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
6
Габаритные размеры, мм
110x90x46
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и пассивная система охлаждения без вентиляторов позволяют оборудованию стабильно работать в сложных промышленных условиях. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку статической маршрутизации, функции виртуальных локальных сетей, качества обслуживания (QoS), управления многоадресной рассылкой, обеспечения безопасности и контроля за подключением пользователей. Для повышения производительности и отказоустойчивости сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция защиты от образования петель LoopBack Detection. DIP-переключатели SCP и Fast Ring позволят быстро активировать защиту от широковещательного шторма и функцию ERPS, обеспечивающую минимальное время восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.
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Доставка
Отзывы


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