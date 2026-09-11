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Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F

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Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 4
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 5
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 6
Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 5
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 6
  • Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
17 980 руб.  25 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579236
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутаторы
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F

Неуправляемый коммутатор Zyxel GS1100-10HP рассчитан на эксплуатацию в малых и средних офисах. Особенностью устройства является поддержка технологии PoE, реализованная на всех 8 гигабитных Ethernet-портах. Коммутатор способен обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования разных типов. Суммарный бюджет PoE значителен – 130 Вт. Помимо Ethernet-портов, в оснащение коммутатора также входят 2 порта SFP. Устройство характеризуется внутренней пропускной способностью 20 Гбит/с. Величина этого показателя достаточна для бесперебойной работы всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Zyxel GS1100-10HP подключается к электросети посредством внешнего адаптера. Это позволило сделать устройство компактнее. Высота корпуса коммутатора равна лишь 27 мм. Возможные способы установки устройства – настольный и настенный. Набор для монтажа на стену входит в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 50 °C.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутаторы
Описание
Неуправляемый коммутатор Zyxel GS1100-10HP рассчитан на эксплуатацию в малых и средних офисах. Особенностью устройства является поддержка технологии PoE, реализованная на всех 8 гигабитных Ethernet-портах. Коммутатор способен обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования разных типов. Суммарный бюджет PoE значителен – 130 Вт. Помимо Ethernet-портов, в оснащение коммутатора также входят 2 порта SFP. Устройство характеризуется внутренней пропускной способностью 20 Гбит/с. Величина этого показателя достаточна для бесперебойной работы всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Zyxel GS1100-10HP подключается к электросети посредством внешнего адаптера. Это позволило сделать устройство компактнее. Высота корпуса коммутатора равна лишь 27 мм. Возможные способы установки устройства – настольный и настенный. Набор для монтажа на стену входит в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 50 °C.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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