Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 500 руб.
В наличии
Код товара: 648673
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17 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x230x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, кг.
3.3
Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MPP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x230x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MPP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3
Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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