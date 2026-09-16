Коммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб.
В наличии
Код товара: 729755
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор , кабель питания, фиксатор для кабеля питания, консольный кабель с разъемом RJ-45
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х7
Вес, г.
950
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
Коммутатор D-Link — управляемое настольное решение для организации стабильной локальной сети. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения сетевых устройств с разными требованиями к скорости. Для расширения сети предусмотрены 2 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в разветвлённой сети. Настольный форм-фактор удобен для размещения на рабочем месте или в сетевой зоне, а вес 1,85 кг делает устройство достаточно основательным для стационарной установки. PoE не поддерживается.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор , кабель питания, фиксатор для кабеля питания, консольный кабель с разъемом RJ-45
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link — управляемое настольное решение для организации стабильной локальной сети. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения сетевых устройств с разными требованиями к скорости. Для расширения сети предусмотрены 2 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в разветвлённой сети. Настольный форм-фактор удобен для размещения на рабочем месте или в сетевой зоне, а вес 1,85 кг делает устройство достаточно основательным для стационарной установки. PoE не поддерживается.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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