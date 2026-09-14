Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A
Коммутаторы D-LINK представляют собой надежное и эффективное решение для организации сетевого подключения. Модель этого неуправляемого коммутатора отличается простотой использования и является идеальной для небольших офисов или домашних сетей. Вес устройства составляет всего 0,753 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки в любом месте. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является размер таблицы MAC адресов, который составляет 4000 записей. Это позволяет устройству обрабатывать множество подключений, обеспечивая стабильное и надежное сетевое соединение. Бренд D-Link известен своим качеством и инновациями в области сетевых решений, и данная модель не является исключением, предлагая пользователям надежную производительность и долговечность.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 270 руб.4318 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS128GP
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1118P-16-250W
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
-
В наличииЦена 17 440 руб.4360 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A
-
В наличииЦена 17 470 руб.4368 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
-
В наличииЦена 17 500 руб.4375 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
-
В наличииЦена 18 350 руб.4588 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2016P
-
В наличииЦена 18 530 руб.4633 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS
-
В наличииЦена 18 870 руб.4718 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1218P
-
В наличииЦена 19 250 руб.4813 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A