Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W
Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W получает корпус черного цвета, который можно смонтировать в стойку или разместить на столе/на стене. Этот прибор находит применение при организации или масштабировании локальной сети и снабжается 24 гигабитными портами типа RJ-45 для присоединения устройств сетевой периферии. Он относится к числу неуправляемых моделей для коммутации с предварительным хранением (store and forward) и не нуждается в настройке, обеспечивая подключение техники непосредственно после присоединения кабелей. В коммутаторе Tenda TEG1124P-24-250W предусмотрена таблица MAC-адресов на 8000 позиций, в которую сохраняются данные о MAC-адресах подключаемых к прибору устройств. Благодаря наличию 24 PoE-портов коммутатор может обеспечивать питание точек доступа, IP-камер и IP-телефонов напрямую по витой паре. Общий бюджет PoE для всех разъемов равен 225 Вт.
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