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Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W
17 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x44x178
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3.19

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W

Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W получает корпус черного цвета, который можно смонтировать в стойку или разместить на столе/на стене. Этот прибор находит применение при организации или масштабировании локальной сети и снабжается 24 гигабитными портами типа RJ-45 для присоединения устройств сетевой периферии. Он относится к числу неуправляемых моделей для коммутации с предварительным хранением (store and forward) и не нуждается в настройке, обеспечивая подключение техники непосредственно после присоединения кабелей. В коммутаторе Tenda TEG1124P-24-250W предусмотрена таблица MAC-адресов на 8000 позиций, в которую сохраняются данные о MAC-адресах подключаемых к прибору устройств. Благодаря наличию 24 PoE-портов коммутатор может обеспечивать питание точек доступа, IP-камер и IP-телефонов напрямую по витой паре. Общий бюджет PoE для всех разъемов равен 225 Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x44x178
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W получает корпус черного цвета, который можно смонтировать в стойку или разместить на столе/на стене. Этот прибор находит применение при организации или масштабировании локальной сети и снабжается 24 гигабитными портами типа RJ-45 для присоединения устройств сетевой периферии. Он относится к числу неуправляемых моделей для коммутации с предварительным хранением (store and forward) и не нуждается в настройке, обеспечивая подключение техники непосредственно после присоединения кабелей. В коммутаторе Tenda TEG1124P-24-250W предусмотрена таблица MAC-адресов на 8000 позиций, в которую сохраняются данные о MAC-адресах подключаемых к прибору устройств. Благодаря наличию 24 PoE-портов коммутатор может обеспечивать питание точек доступа, IP-камер и IP-телефонов напрямую по витой паре. Общий бюджет PoE для всех разъемов равен 225 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG1124P-24-250W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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