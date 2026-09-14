Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A
D-Link представляет управляемый коммутатор, который станет надежным компонентом вашей сетевой инфраструктуры. Этот коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, идеально подходит для использования в различных офисных и корпоративных средах. Он предлагает высокую производительность и гибкость благодаря поддержке базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает быструю и надежную передачу данных. С весом 2,262 кг, этот коммутатор обеспечивает стабильность и долговечность. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, он поддерживает большое количество подключенных устройств, упрощая управление сетью. Коммутатор обладает 8 портами RJ45 для подключения различных сетевых устройств и 2 портами SFP, обеспечивающими скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Это позволяет адаптировать устройство к различным потребностям компании и оптимизировать использование сетевых ресурсов. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt предоставляет возможность питать подключенные устройства через сетевые кабели, что значительно упрощает установку и сокращает количество необходимых кабелей. Коммутатор D-Link работает на втором уровне модели OSI (L2), предоставляя функции переключения, управления и защиты вашей сети. Это делает его идеальным выбором для организаций, стремящихся к повышенной безопасности и управляемости сетевых решений.
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