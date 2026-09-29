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Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC

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Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362271
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC

Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних бизнес-средах. Этот управляемый коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и предлагает обширный набор функций для эффективного управления сетевыми потоками на уровне L2. Основные характеристики: - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000 записей, что обеспечивает обширные возможности для работы в сетях с высокой плотностью устройств. - **Количество портов RJ45**: 26 портов, позволяющих подключать многочисленные сетевые устройства с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая необходимую пропускную способность для эффективной работы офисных и домашних локальных сетей. - **Тип коммутатора**: Управляемый, что дает администратору сети возможность контролировать и настраивать сетевые подключения для оптимизации производительности и безопасности. - **Стандарты скоростей**: Поддержка базовых сетевых стандартов скорости 10/100/1000 Мбит/сек позволяет легко интегрироваться в любые современный сети, удовлетворяя все основные требования к скорости передачи данных. - **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор более доступным для сетей, где питание через Ethernet не является приоритетной функцией. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, предоставляя пользователям не только высокое качество, но и широкий функционал. Этот коммутатор станет идеальным решением для инфраструктур, где требуются стабильность и высокая производительность без излишних затрат на дополнительные функции.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних бизнес-средах. Этот управляемый коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и предлагает обширный набор функций для эффективного управления сетевыми потоками на уровне L2. Основные характеристики: - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000 записей, что обеспечивает обширные возможности для работы в сетях с высокой плотностью устройств. - **Количество портов RJ45**: 26 портов, позволяющих подключать многочисленные сетевые устройства с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая необходимую пропускную способность для эффективной работы офисных и домашних локальных сетей. - **Тип коммутатора**: Управляемый, что дает администратору сети возможность контролировать и настраивать сетевые подключения для оптимизации производительности и безопасности. - **Стандарты скоростей**: Поддержка базовых сетевых стандартов скорости 10/100/1000 Мбит/сек позволяет легко интегрироваться в любые современный сети, удовлетворяя все основные требования к скорости передачи данных. - **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор более доступным для сетей, где питание через Ethernet не является приоритетной функцией. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, предоставляя пользователям не только высокое качество, но и широкий функционал. Этот коммутатор станет идеальным решением для инфраструктур, где требуются стабильность и высокая производительность без излишних затрат на дополнительные функции.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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