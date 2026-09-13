Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A
**Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A** Управляемый коммутатор L2 с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (SFP-модули в комплект не входят) — это надёжное и эффективное решение для вашей сети. **Основные характеристики:** * **8 портов PoE 802.3af/at:** коммутатор поддерживает технологию Power over Ethernet, что позволяет передавать данные и электропитание по одному кабелю. Это упрощает установку и экономит ресурсы. * **PoE-бюджет 130 Вт:** общий бюджет мощности PoE составляет 130 Вт, что обеспечивает питание подключённых устройств. * **Высокая производительность:** коммутатор обеспечивает быстрое и надёжное соединение между устройствами. Коммутатор DGS-1210-10MP/FL2A идеально подходит для использования в офисах, предприятиях и других организациях, где требуется надёжная и эффективная сеть. Он обеспечивает высокую производительность и удобство использования, а также позволяет экономить на прокладке кабелей благодаря поддержке PoE.
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