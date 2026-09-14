Top.Mail.Ru
Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
  • Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729807
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х8
Вес, кг.
2.32

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F

Управляемый коммутатор SNR — компактное, но функциональное решение для современных сетей. Настольный форм-фактор не займет много места, а вес в 2,08 кг делает его устойчивым и надежным. Уровень L2 обеспечивает гибкое управление трафиком сети для профессионального использования. Восемь SFP портов с внушительной скоростью 10 Гбит/с и столько же RJ45-портов позволяют легко масштабировать инфраструктуру, объединяя высокоскоростные устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей гарантирует стабильную работу даже при активной нагрузке. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек — это оптимальное сочетание для бизнеса, которому важна скорость и стабильность подключения.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор SNR — компактное, но функциональное решение для современных сетей. Настольный форм-фактор не займет много места, а вес в 2,08 кг делает его устойчивым и надежным. Уровень L2 обеспечивает гибкое управление трафиком сети для профессионального использования. Восемь SFP портов с внушительной скоростью 10 Гбит/с и столько же RJ45-портов позволяют легко масштабировать инфраструктуру, объединяя высокоскоростные устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей гарантирует стабильную работу даже при активной нагрузке. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек — это оптимальное сочетание для бизнеса, которому важна скорость и стабильность подключения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...