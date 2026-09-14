Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F
Управляемый коммутатор SNR — компактное, но функциональное решение для современных сетей. Настольный форм-фактор не займет много места, а вес в 2,08 кг делает его устойчивым и надежным. Уровень L2 обеспечивает гибкое управление трафиком сети для профессионального использования. Восемь SFP портов с внушительной скоростью 10 Гбит/с и столько же RJ45-портов позволяют легко масштабировать инфраструктуру, объединяя высокоскоростные устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей гарантирует стабильную работу даже при активной нагрузке. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек — это оптимальное сочетание для бизнеса, которому важна скорость и стабильность подключения.
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