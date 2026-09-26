Коммутатор TP-Link IES206GPP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link IES206GPP
Настольный управляемый коммутатор TP-Link — компактное и мощное решение для небольших сетей. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af и 802.3at он легко обеспечивает питание совместимых устройств, упрощая монтаж IP-камер, телефонов и точек доступа без дополнительной проводки. Четыре порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек и отдельный SFP-порт позволяют гибко строить сеть и подключать оборудование по оптоволокну. Обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. L2-управление открывает больше возможностей по настройке и мониторингу, а вес всего 0,9 кг делает этот коммутатор удобным для размещения практически в любом офисе или на рабочем столе.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210MP
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
-
В наличииЦена 22 350 руб.5588 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210X-8F
-
В наличииЦена 22 960 руб.5740 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
-
В наличииЦена 23 430 руб.5858 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
-
В наличииЦена 23 570 руб.5893 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
-
В наличииЦена 23 760 руб.5940 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE
-
В наличииЦена 23 850 руб.5963 руб. в СплитКоммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN
-
В наличииЦена 23 850 руб.5963 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2016P
-
В наличииЦена 23 960 руб.5990 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
-
В наличииЦена 24 560 руб.6140 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 580 руб.6145 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link IES206GPP