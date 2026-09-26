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Коммутатор TP-Link IES206GPP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link IES206GPP

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link IES206GPP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link IES206GPP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link IES206GPP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link IES206GPP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740867
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х9
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор TP-Link IES206GPP

Настольный управляемый коммутатор TP-Link — компактное и мощное решение для небольших сетей. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af и 802.3at он легко обеспечивает питание совместимых устройств, упрощая монтаж IP-камер, телефонов и точек доступа без дополнительной проводки. Четыре порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек и отдельный SFP-порт позволяют гибко строить сеть и подключать оборудование по оптоволокну. Обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. L2-управление открывает больше возможностей по настройке и мониторингу, а вес всего 0,9 кг делает этот коммутатор удобным для размещения практически в любом офисе или на рабочем столе.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link IES206GPP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный управляемый коммутатор TP-Link — компактное и мощное решение для небольших сетей. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af и 802.3at он легко обеспечивает питание совместимых устройств, упрощая монтаж IP-камер, телефонов и точек доступа без дополнительной проводки. Четыре порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек и отдельный SFP-порт позволяют гибко строить сеть и подключать оборудование по оптоволокну. Обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с интенсивным трафиком. L2-управление открывает больше возможностей по настройке и мониторингу, а вес всего 0,9 кг делает этот коммутатор удобным для размещения практически в любом офисе или на рабочем столе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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