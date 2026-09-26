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Коммутатор Cudy GS1028PS2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS1028PS2

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Коммутатор Cudy GS1028PS2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS1028PS2 - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS1028PS2 - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS1028PS2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740858
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х9
Вес, кг.
3.45

Описание товара Коммутатор Cudy GS1028PS2

Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 обеспечит стабильную и быструю работу вашей сети. Благодаря гигабитной базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, устройство подходит для интенсивных задач — от офисных рабочих станций до камер видеонаблюдения. Настольный форм-фактор делает его компактным решением, которое легко разместить даже в ограниченном пространстве. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширят возможности подключения и подходят для интеграции в более крупную сеть. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних проводов — идеально для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 записей обеспечивает обработку большого количества клиентов без потери производительности. Неуправляемый уровень L2 гарантирует простоту настройки и быстроту внедрения даже для тех, кто не разбирается в сетях.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS1028PS2




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 обеспечит стабильную и быструю работу вашей сети. Благодаря гигабитной базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, устройство подходит для интенсивных задач — от офисных рабочих станций до камер видеонаблюдения. Настольный форм-фактор делает его компактным решением, которое легко разместить даже в ограниченном пространстве. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширят возможности подключения и подходят для интеграции в более крупную сеть. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних проводов — идеально для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 записей обеспечивает обработку большого количества клиентов без потери производительности. Неуправляемый уровень L2 гарантирует простоту настройки и быстроту внедрения даже для тех, кто не разбирается в сетях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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