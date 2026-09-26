Коммутатор Cudy GS1028PS2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1028PS2
Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 обеспечит стабильную и быструю работу вашей сети. Благодаря гигабитной базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, устройство подходит для интенсивных задач — от офисных рабочих станций до камер видеонаблюдения. Настольный форм-фактор делает его компактным решением, которое легко разместить даже в ограниченном пространстве. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширят возможности подключения и подходят для интеграции в более крупную сеть. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних проводов — идеально для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов 8000 записей обеспечивает обработку большого количества клиентов без потери производительности. Неуправляемый уровень L2 гарантирует простоту настройки и быстроту внедрения даже для тех, кто не разбирается в сетях.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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