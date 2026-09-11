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Коммутатор Osnovo SW-60812/I купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Osnovo SW-60812/I

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Коммутатор Osnovo SW-60812/I
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512731
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
8 х FE+PoE
Габаритные размеры, мм
600х400х230
Разъёмы/Порты
GE, 2 х SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х8
Вес, г.
450

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-60812/I

Флагманская модель обновленной линейки уличных коммутаторов OSNOVO — OSP-46TB1(SW-60812/I) — в надежном пластиковом корпусе из стеклоармированного полиэстера (GRP), соответствующем классам защиты IP66 (от пыли и влаги) и IK10 (от внешних физических воздействий). Корпус данной модели не подвержен коррозии, т.к. обладает высокой химической устойчивостью, и может применяться в условиях с агрессивными средами эксплуатации. Коммутатор имеет 8 портов PoE, два из которых обеспечивают подключаемые PoE устройства мощностью до 60 Вт, остальные 6 — по 30 Вт на порт, но не более 240 Вт суммарно. Для обеспечения бесперебойной работы, в модели OSP-46TB1(SW-60812/I) предусмотрен блок АКБ емкостью 7 Ач. Несмотря на то, что коммутатор является неуправляемым, в нем есть функция антизависания, благодаря которой, при зависании подключенных устройств с питанием PoE, они могут быть перезагружены коммутатором. Кроме того, пользователям доступен режим CCTV, который позволяет увеличить расстояние передачи Ethernet сигнала и питания PoE вплоть до 250м от коммутатора.

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-60812/I




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
8 х FE+PoE
Габаритные размеры, мм
600х400х230
Разъёмы/Порты
GE, 2 х SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8k
Страна производитель
Китай
Описание
Флагманская модель обновленной линейки уличных коммутаторов OSNOVO — OSP-46TB1(SW-60812/I) — в надежном пластиковом корпусе из стеклоармированного полиэстера (GRP), соответствующем классам защиты IP66 (от пыли и влаги) и IK10 (от внешних физических воздействий). Корпус данной модели не подвержен коррозии, т.к. обладает высокой химической устойчивостью, и может применяться в условиях с агрессивными средами эксплуатации. Коммутатор имеет 8 портов PoE, два из которых обеспечивают подключаемые PoE устройства мощностью до 60 Вт, остальные 6 — по 30 Вт на порт, но не более 240 Вт суммарно. Для обеспечения бесперебойной работы, в модели OSP-46TB1(SW-60812/I) предусмотрен блок АКБ емкостью 7 Ач. Несмотря на то, что коммутатор является неуправляемым, в нем есть функция антизависания, благодаря которой, при зависании подключенных устройств с питанием PoE, они могут быть перезагружены коммутатором. Кроме того, пользователям доступен режим CCTV, который позволяет увеличить расстояние передачи Ethernet сигнала и питания PoE вплоть до 250м от коммутатора.
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