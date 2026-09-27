Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A управляемого типа подходит для различных компаний для организации подключения высокоскоростной магистрали по витой паре. Модель обеспечивает высокую защиту оборудования от внутренних внешних угроз, том числе от перепадов сети. Изделие имеет 24 порта передает данные со скоростью 100 Мб/с, 1000 Мб/с. Также есть отдельный консольный порт. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A относится уровню коммутации L2 может устанавливаться на стол или монтироваться стойку. Таблица МАС рассчитана на 16000 адресов. На корпусе расположены световые индикаторы активности, питания, скорости других данных для контроля работы. Изделие поддерживает многочисленные протоколы, благодаря чему можно организовать резервных маршрут случае неполадок сети.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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