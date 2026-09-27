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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627359
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, кг.
2.89

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A

Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A управляемого типа подходит для различных компаний для организации подключения высокоскоростной магистрали по витой паре. Модель обеспечивает высокую защиту оборудования от внутренних внешних угроз, том числе от перепадов сети. Изделие имеет 24 порта передает данные со скоростью 100 Мб/с, 1000 Мб/с. Также есть отдельный консольный порт. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A относится уровню коммутации L2 может устанавливаться на стол или монтироваться стойку. Таблица МАС рассчитана на 16000 адресов. На корпусе расположены световые индикаторы активности, питания, скорости других данных для контроля работы. Изделие поддерживает многочисленные протоколы, благодаря чему можно организовать резервных маршрут случае неполадок сети.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A управляемого типа подходит для различных компаний для организации подключения высокоскоростной магистрали по витой паре. Модель обеспечивает высокую защиту оборудования от внутренних внешних угроз, том числе от перепадов сети. Изделие имеет 24 порта передает данные со скоростью 100 Мб/с, 1000 Мб/с. Также есть отдельный консольный порт. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/B2A относится уровню коммутации L2 может устанавливаться на стол или монтироваться стойку. Таблица МАС рассчитана на 16000 адресов. На корпусе расположены световые индикаторы активности, питания, скорости других данных для контроля работы. Изделие поддерживает многочисленные протоколы, благодаря чему можно организовать резервных маршрут случае неполадок сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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