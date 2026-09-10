Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407742
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ (10 Гбит/с)
Тип устройства
коммутатор с функцией маршрутизатора
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, г.
680
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN
Управляемый настольный коммутатор с функциями маршрутизатора на базе SwOS / RouterOS — серверная комната для дома!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 500 руб.4875 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A
-
В наличииЦена 19 970 руб.4993 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F3A
-
В наличииЦена 20 860 руб.5215 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
-
В наличииЦена 21 160 руб.5290 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
-
В наличииЦена 21 360 руб.5340 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
-
В наличииЦена 21 660 руб.5415 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
-
В наличииЦена 21 710 руб.5428 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210MP
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ (10 Гбит/с)
Тип устройства
коммутатор с функцией маршрутизатора
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Управляемый настольный коммутатор с функциями маршрутизатора на базе SwOS / RouterOS — серверная комната для дома!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN