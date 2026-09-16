Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 550 руб.
В наличии
Код товара: 723332
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х32х9
Вес, кг.
3.2
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
D-LINK предлагает мощный и практичный неуправляемый коммутатор с настольным форм-фактором — отличный выбор для рабочих групп, небольших офисов и инфраструктур среднего масштаба. 24 порта RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек в сочетании с двумя SFP-портами обеспечивают гибкость при подключении разной техники. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt становится возможным питание совместимых устройств прямо через кабель, что значительно упрощает монтаж и экономит место. Большая таблица MAC-адресов (8000) позволяет легко справляться с многочисленными подключениями. Уровень L2 обеспечивает быструю и надежную коммутацию в локальной сети, а вес 3,256 кг говорит о серьёзном подходе к сборке устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 960 руб.5740 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
-
В наличииЦена 23 410 руб.5853 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
-
В наличииЦена 23 830 руб.5958 руб. в СплитКоммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN
-
В наличииЦена 23 950 руб.5988 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
-
В наличииЦена 24 540 руб.6135 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 560 руб.6140 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 25 960 руб.6490 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 28 220 руб.7055 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X
-
В наличииЦена 28 340 руб.7085 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 28 470 руб.7118 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 30 850 руб.7713 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 31 140 руб.7785 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
D-LINK предлагает мощный и практичный неуправляемый коммутатор с настольным форм-фактором — отличный выбор для рабочих групп, небольших офисов и инфраструктур среднего масштаба. 24 порта RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек в сочетании с двумя SFP-портами обеспечивают гибкость при подключении разной техники. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt становится возможным питание совместимых устройств прямо через кабель, что значительно упрощает монтаж и экономит место. Большая таблица MAC-адресов (8000) позволяет легко справляться с многочисленными подключениями. Уровень L2 обеспечивает быструю и надежную коммутацию в локальной сети, а вес 3,256 кг говорит о серьёзном подходе к сборке устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 23550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A